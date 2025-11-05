El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 12 y 19 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que es muy probable que los residentes de Ponteareas experimenten lluvias intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevén tormentas más intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 10 mm, lo que podría causar charcos y una posible acumulación de agua en las calles.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes durante las tormentas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad hacia la noche, la posibilidad de chubascos persistirá. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados al caer la noche.

Es recomendable que los habitantes de Ponteareas tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será crucial para garantizar la seguridad durante este día de clima inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.