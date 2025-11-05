El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se prevén inestables. La temperatura oscilará entre los 11 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea una constante durante el día, con acumulaciones que podrían llegar a los 15 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Además, hay un alto riesgo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 85% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los truenos y relámpagos podrían ser parte del panorama, por lo que se aconseja precaución, especialmente en áreas abiertas o cerca de cuerpos de agua.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad atmosférica. Se recomienda tener cuidado con objetos sueltos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas no variarán drásticamente, la combinación de viento, lluvia y tormenta hará que la jornada sea un desafío para aquellos que necesiten desplazarse. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.