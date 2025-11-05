El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura podría bajar a 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 15 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Además, hay una probabilidad significativa de tormentas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, con un 60% de probabilidad de tormenta en las primeras horas y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que los residentes de Poio deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las lluvias podrían persistir en menor medida. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque húmedo y fresco, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

En resumen, el día de hoy en Poio será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en relación a las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.