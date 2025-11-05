El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la zona se enfrenten a condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur a velocidades que alcanzarán los 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 49 km/h en momentos puntuales. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que rondará el 85% a 100%, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A lo largo del día, se prevé que las condiciones de tormenta sean significativas, con una probabilidad de tormenta del 80% en varios periodos. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. La combinación de tormentas y lluvias podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se espera que las precipitaciones sean más fuertes. Por lo tanto, es aconsejable conducir con precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los habitantes deben prepararse para condiciones inestables y mantenerse informados sobre el desarrollo del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.