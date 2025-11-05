El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados , siendo más cálida en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm, lo que podría causar charcos y un suelo resbaladizo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 74 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la costa, ya que las rachas de viento pueden ser peligrosas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es considerable, con un 60% de posibilidad en la mañana y aumentando hasta un 85% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. Se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias continuas y temperaturas que descenderán a los 14 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades diarias. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles inundaciones y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.