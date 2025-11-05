El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo mayormente cubierto y la probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la madrugada. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se prevé que las precipitaciones acumulen entre 2 y 10 mm, siendo más intensas durante la mañana y la tarde. Las lluvias serán acompañadas de tormentas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se extenderán desde la mañana hasta la tarde. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 85% en algunos momentos del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría generar condiciones de incomodidad para los residentes.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las rachas se mantengan en torno a los 30-50 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y contribuir a la intensidad de las tormentas.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, y se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones. Las tormentas podrían traer consigo descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales oficiales de meteorología.

En resumen, O Rosal enfrentará un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias intensas y tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , siendo más fresca durante la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados , siendo más cálida en las horas centrales del día.

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.