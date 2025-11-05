El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias que comenzarán a intensificarse a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a lluvias continuas.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo gradualmente a 13 grados hacia el final del día. Esta caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, generará una sensación de frío que podría ser notable, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la lluvia.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia escasa, pero también momentos de lluvia más intensa, especialmente en las horas de la tarde. La acumulación de precipitación podría llegar a ser significativa, con registros que podrían superar los 10 mm en algunas áreas. Esto podría generar charcos y acumulaciones de agua en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir y al caminar por la ciudad.

Además, existe una probabilidad considerable de tormentas, con un 50% de posibilidad en las horas de la tarde y un 90% en la noche. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día húmedo y frío, y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.