El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén tormentas que podrían generar un aumento en la intensidad de las precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 19 grados, descendiendo a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 14 grados por la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, creará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% y aumentando a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. Los vientos, provenientes del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 44 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 55% en la mañana y aumentando hasta un 80% en la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes y visitantes de O Grove deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Es recomendable tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga inestable, con intervalos de lluvia y tormenta. La visibilidad podría verse afectada, especialmente durante los episodios de lluvia intensa. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones al desplazarse.

En resumen, el día de hoy en O Grove estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.