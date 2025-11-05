El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , siendo más cálida en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hacia la tarde.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este tiempo, se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 11 litros por metro cuadrado en la franja horaria de 08:00 a 09:00. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de hasta 69 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la costa y en áreas expuestas. Es recomendable tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con lluvias continuas y tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 07:00 y las 13:00, y un 80% en las horas posteriores, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando mínimos de 13 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y un ambiente fresco. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.