El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias intermitentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 11 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando se prevén las lluvias más fuertes. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos. Las ráfagas de viento podrían ser intensas, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos, pero sin que se espere una mejora significativa en las condiciones meteorológicas. La tarde será especialmente fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 12 grados , lo que hará que sea recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Es importante que los residentes de Mos tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales debido a las lluvias continuas y el suelo ya saturado. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día de hoy en Mos estará marcado por un tiempo inestable, lluvioso y fresco, con un alto riesgo de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.