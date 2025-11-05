El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 8 mm, lo que indica que se trata de un día muy húmedo. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que refuerza la necesidad de llevar paraguas y estar preparados para condiciones de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 16 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, no será extremo, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al exterior, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y la lluvia puede dificultar la visibilidad.

A medida que avance el día, se prevé que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente, aunque se mantendrán intervalos de lluvia escasa. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser menos intensa, no se debe bajar la guardia ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

En resumen, Moraña experimentará un día muy húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen las precauciones necesarias si deben salir. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las condiciones sean incómodas, así que es mejor estar preparados para un día de clima invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.