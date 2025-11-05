El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, se prevé que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% en las primeras horas del día, aumentando hasta un 90% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Mondariz se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.