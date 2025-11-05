El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 19 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un mínimo de 13 grados por la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad de la lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, se anticipan intervalos de lluvia más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento del sur que oscilarán entre los 28 y 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 65 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas costeras.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 80%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvia intensa, con acumulaciones que podrían superar los 6 mm en total durante el día.

A medida que se acerque la noche, la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 13 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.