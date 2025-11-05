El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se prevé que sean escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados a lo largo del día. La temperatura más alta se registrará en la mañana, alcanzando los 17 grados, mientras que por la tarde y noche, se espera que descienda a unos 13 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará entre el 86% y el 99%, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esta velocidad del viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Se recomienda a los residentes y visitantes de Meis que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

A lo largo del día, se prevé que las tormentas sean una posibilidad real, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 60% y el 75% en diferentes periodos. Esto significa que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas y vientos más intensos, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

En cuanto a la precipitación, se estima que se acumularán entre 5 y 12 mm a lo largo del día, siendo las horas de la mañana las más propensas a recibir la mayor cantidad de lluvia. Las lluvias continuarán intermitentemente, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de alivio, pero la tendencia general será hacia un tiempo húmedo y gris.

Los habitantes de Meis deben estar preparados para un día de mal tiempo, con la posibilidad de que las condiciones climáticas afecten actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

