El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 17 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Durante la mañana, la lluvia será escasa, pero a partir de la tarde, se prevén tormentas que podrían intensificarse, con una probabilidad de tormenta que alcanzará hasta el 80% en las horas cercanas al ocaso. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 18 mm en total, lo que podría generar charcos y acumulaciones en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento del sur que alcanzarán velocidades de hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, las rachas de viento variarán, pero se mantendrán en un rango de 35 a 66 km/h, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la niebla que se formará en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, y se espera que continúen las lluvias y tormentas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 13 grados , lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.