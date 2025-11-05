El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente tormentoso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 17 grados, descendiendo gradualmente a 13 grados por la tarde. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, creará una sensación de frío que podría ser más intensa debido al viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más activas del día. Las rachas de viento serán notables, especialmente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 64 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad debido a la lluvia.

La lluvia será variable a lo largo del día, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 6 mm, lo que podría causar charcos y acumulaciones en las calles. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, con una ligera mejora en la intensidad de la lluvia hacia la noche, aunque no se descartan tormentas aisladas.

La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta el 90% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede hacer que las condiciones sean peligrosas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y aunque se espera que la lluvia disminuya hacia la noche, las temperaturas seguirán siendo frescas. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también puede ofrecer momentos de belleza natural en el paisaje de Marín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.