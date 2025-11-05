El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se deterioren, con la llegada de lluvias que podrían ser intensas en algunos momentos.

Durante la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa impermeable. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada alcance hasta 5 mm en las primeras horas, aumentando a 9 mm en las horas pico de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 63 km/h, provenientes del sur. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 94%. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más invernales de lo habitual para esta época del año.

A medida que la tarde avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 10 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se vean expuestos a las inclemencias del tiempo.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantengan informados sobre posibles alertas de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.