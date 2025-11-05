El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 9 mm en las primeras horas, disminuyendo a 2 mm en la siguiente franja horaria. A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea más escasa, con valores de 0.4 mm a 0.5 mm en las horas posteriores.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a condiciones húmedas. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 55% en la mañana y aumentando hasta un 80% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se prevé una temperatura de 18 grados, que descenderá a 16 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, con un 90% de humedad relativa en las horas más críticas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, con velocidades de hasta 59 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas aisladas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. La puesta de sol se producirá a las 18:23, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, hoy será un día marcado por la lluvia y el viento en A Illa de Arousa, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.