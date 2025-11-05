El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 14 y 18 grados , siendo más fresca durante la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia continua, lo que podría afectar actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 30 y 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 74 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunos.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un riesgo significativo, con probabilidades que alcanzan hasta el 85% en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y ráfagas de viento.

Los habitantes de A Guarda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que el día sea un desafío para quienes se aventuren al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.