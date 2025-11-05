El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados , siendo más cálido en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. En particular, se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 11 mm en el periodo de la mañana, lo que podría causar charcos y un suelo resbaladizo, así que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían intensificarse en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es considerable, con un 80% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a unos 13 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, el día de hoy en Gondomar estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.