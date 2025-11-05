El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán constantes, aunque en algunos momentos se presentarán de forma escasa, especialmente en las horas intermedias del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en la mañana y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas de viento más intensas en momentos de tormenta, especialmente en la tarde, donde la velocidad del viento podría llegar a los 63 km/h. Esto, combinado con la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% durante la tarde, podría generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución a los transeúntes y a quienes realicen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría empeorar, con un aumento en la intensidad de las lluvias y la posibilidad de tormentas eléctricas. La probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 80% en las últimas horas del día, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

En resumen, el día de hoy en A Estrada estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias, especialmente si planean salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.