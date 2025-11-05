El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, alcanzando hasta 8 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . A medida que avancen las horas, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que alcanzará niveles del 90% o más, especialmente en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 61 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Cuntis que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas. Además, existe una alta probabilidad de tormentas, que podría llegar hasta un 85% en las horas de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia constante, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad en las carreteras, ya que el pavimento podría volverse resbaladizo.

A medida que se acerque la noche, las lluvias podrían disminuir ligeramente, pero el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a unos 12 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. En resumen, hoy en Cuntis será un día marcado por la lluvia y el viento, con condiciones que invitan a permanecer en casa y disfrutar de actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.