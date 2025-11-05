El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 6 mm en las primeras horas, aumentando a 8 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% durante todo el día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira se enfrenten a un tiempo húmedo y lluvioso.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde y alcanzando mínimas de 12 grados hacia la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad, que se espera que alcance niveles del 100% en las horas más críticas del día, especialmente por la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 15:00, por lo que se aconseja precaución al desplazarse, especialmente en zonas rurales o en caminos menos transitados.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 80% de posibilidad de que se desarrollen en las horas de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias intensas, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable evitar actividades al aire libre y buscar refugio en lugares seguros durante las tormentas.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, temperaturas frescas y vientos fuertes. La combinación de estos factores sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día complicado en términos meteorológicos, priorizando la seguridad y el bienestar personal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.