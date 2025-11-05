El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con la probabilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se prevén húmedas y frescas. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían llegar a los 12 mm en total. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100%. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia, que podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 68 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas más elevadas o cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

Es un día que invita a permanecer en interiores, disfrutar de actividades en casa y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen momento para preparar un ambiente acogedor y seguro en el hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.