El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo a lo largo del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero no se descartan intervalos de lluvia más intensa, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 7 mm, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes de Cangas se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

Durante la tarde, la situación meteorológica podría complicarse con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% a 80% en los periodos críticos, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que dificultará la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de más lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados . Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Cangas se presenta como un día de lluvia constante, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté preparada para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.