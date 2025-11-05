El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 7 y la 1 de la tarde. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que en general la cantidad de agua acumulada sea significativa, alcanzando hasta 16 mm en las horas más activas.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 14 y 18 grados . Las temperaturas más altas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que a medida que avance el día, se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 59 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 25 y 42 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría complicar aún más la situación para los que se encuentren en la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad, la posibilidad de chubascos es constante. Se aconseja a los residentes de Cambados que tomen precauciones, especialmente al conducir, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.