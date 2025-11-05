El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 5 mm en las primeras horas, aumentando a 12 mm hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá afectado por la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. La humedad será especialmente alta en las primeras horas de la mañana, con un 90% que podría contribuir a la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas, aumentando a 45 km/h en la tarde. Esta racha de viento puede generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las lluvias. Se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes y, en ocasiones, permitir breves intervalos de sol, aunque estos serán escasos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se presentarán, pero no se espera que estos alivien la situación general de lluvias.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para las inclemencias del tiempo, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales. En resumen, hoy en Caldas de Reis será un día marcado por la lluvia y el viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.