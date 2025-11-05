El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Bueu se prepara para un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán constantes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 5 y las 7 de la mañana.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 19 grados, descendiendo gradualmente a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 28 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en torno a las 7 de la mañana, alcanzando hasta 67 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de nubosidad con lluvia escasa, pero también se prevén momentos de tormenta, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se eleva hasta el 85%. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que obligará a los residentes a estar atentos a las condiciones meteorológicas.

La tarde se presentará con un cielo cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir en intensidad, se mantendrán presentes. La humedad y el viento continuarán siendo factores relevantes, creando un ambiente fresco y húmedo. Para aquellos que necesiten salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Bueu será marcado por la lluvia constante, temperaturas frescas y un viento notable, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.