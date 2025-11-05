El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las precipitaciones serán constantes, con un total estimado de 6 mm de lluvia en las primeras horas y alcanzando hasta 10 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Barro experimenten lluvias intermitentes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 16 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas centrales del día y alcanzando mínimas de 13 grados hacia la tarde y noche. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 31 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la tormenta, se prevé una probabilidad del 60% al 75% en diferentes intervalos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Los intervalos nubosos también estarán presentes, con momentos de nubosidad más densa que podrían limitar la visibilidad.

Es recomendable que los residentes de Barro tomen precauciones al salir, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, se sugiere evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad de lluvia y viento. La combinación de estos factores climáticos podría generar condiciones adversas, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.