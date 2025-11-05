El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

El día de hoy, 5 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con intervalos nubosos que traerán lluvias escasas. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia aumentará, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un ambiente muy nuboso con tormentas y precipitaciones más intensas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 18 grados , con un ligero descenso a medida que se acerque la tarde. La temperatura máxima se alcanzará en las primeras horas de la mañana, mientras que por la tarde se estabilizará en torno a los 15 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad será un factor constante a lo largo del día, con niveles que rondarán entre el 75% y el 93%. Esto, combinado con las lluvias, podría generar un ambiente bastante húmedo y pesado, especialmente en las horas de mayor precipitación. Se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance hasta 11 mm, lo que podría causar charcos y una posible acumulación de agua en las calles.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las ráfagas más fuertes se registren en la tarde, con velocidades que podrían llegar a los 67 km/h. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 80% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre cualquier aviso meteorológico que pueda emitirse a lo largo del día.

En resumen, Baiona experimentará un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-04T20:52:10.