El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de noviembre

Hoy, 5 de noviembre de 2025, As Neves se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se esperan lluvias escasas que, aunque no serán intensas, contribuirán a un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más cálidas en las primeras horas del día y descendiendo a medida que avanza la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más críticas del día, lo que generará un ambiente bastante pesado y propenso a la formación de nubes de tormenta. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 85% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podríamos experimentar tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre la 1 y las 7 de la tarde.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo cubierto, y aunque las lluvias serán escasas en algunos momentos, la acumulación total podría llegar a ser significativa, con estimaciones de hasta 15 mm en las horas de mayor precipitación. La combinación de viento, lluvia y tormentas podría generar condiciones de visibilidad reducida, especialmente en las áreas más expuestas.

Es recomendable que los habitantes de As Neves tomen precauciones si planean salir, especialmente durante la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la actividad de las tormentas hacia la noche, aunque las lluvias podrían persistir en menor medida.

En resumen, hoy será un día de clima variable en As Neves, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Manténganse informados y preparados para las condiciones cambiantes que se avecinan.

