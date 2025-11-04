El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes que afectarán la región a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá durante las primeras horas del día. Las precipitaciones serán más intensas en los periodos de 00:00 a 02:00, con acumulaciones de hasta 3 mm, y se espera que disminuyan a medida que avance la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 16 grados . Este clima fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 86% en las primeras horas, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. A medida que el día avance, la temperatura podría llegar a los 19 grados en la tarde, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, también contribuirá a dispersar un poco las nubes, aunque no se espera que esto tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia. Las rachas más fuertes se sentirán entre las 18:00 y las 22:00, lo que podría causar algunas molestias a quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% hasta el mediodía. Esto significa que es muy probable que los residentes de Vilanova de Arousa necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, especialmente en la tarde, con probabilidades que rondan el 70% entre las 19:00 y las 21:00.

A medida que se acerque la noche, las lluvias se volverán más escasas, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura descenderá nuevamente, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 15 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día gris y húmedo en Vilanova de Arousa. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.