El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia, y esta tendencia se mantendrá durante la mañana. Las precipitaciones serán más intensas en las primeras horas, con un total acumulado de aproximadamente 3 mm de lluvia en el periodo inicial. La probabilidad de precipitación es del 100% hasta las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes se enfrenten a un día húmedo.

A medida que avance la jornada, la lluvia disminuirá en intensidad, aunque se espera que continúe de manera escasa. Entre las 03:00 y las 08:00, la lluvia será ligera, con acumulaciones de hasta 0.5 mm. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, el viento se intensificará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras en su mayoría, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde y noche.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones meteorológicas sugieren que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque húmedo, ofrecerá temperaturas suaves y un ambiente fresco característico del otoño gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.