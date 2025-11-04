El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Vilaboa, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 19 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 52% y el 73%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 80% en ciertos periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm en los momentos más intensos. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que limitará la visibilidad del sol.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando los 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. La puesta de sol está prevista para las 18:24, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.