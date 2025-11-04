El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 54% y el 76%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Los vientos, provenientes del sur, tendrán una velocidad que variará entre 15 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, lo que es habitual en esta época del año.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, con un 65% de posibilidades en las primeras horas, aumentando a un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, especialmente en la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la franja de la tarde. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.