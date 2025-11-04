El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que es probable que los habitantes de la ciudad se encuentren con algunas gotas intermitentes a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 80% en ciertos periodos, especialmente entre la mañana y la tarde.

Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 15 y 20 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 19 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para quienes se aventuren a salir, siempre y cuando estén preparados para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será notablemente alta, rondando entre el 57% y el 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes y la lluvia, podría generar un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 19 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas costeras. Los vientos del sur suelen traer consigo un aire más cálido, pero en este caso, la combinación con la humedad y la lluvia puede hacer que la experiencia sea un tanto incómoda para algunos.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer consigo un ligero aumento en la intensidad de las precipitaciones, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que podría coincidir con el regreso a casa de muchos trabajadores.

Por lo tanto, se recomienda a los vigueses que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad. Aunque el día no se presenta ideal para actividades al aire libre, aquellos que disfrutan de un ambiente más fresco y húmedo podrían encontrarlo reconfortante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.