El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 95% en los periodos más críticos. Las lluvias serán constantes, especialmente durante la mañana, donde se prevé una acumulación de hasta 4 mm de agua en el periodo de 02:00 a 03:00, y 2 mm en las horas iniciales del día.

A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. En la tarde, se anticipan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría ofrecer un respiro temporal a los habitantes, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene en un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable a pesar de la humedad.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 62% hacia la noche. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y lleven paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 4 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, sobre todo en áreas expuestas.

Los periodos de mayor actividad de viento coinciden con las horas de lluvia, lo que podría provocar una sensación de frío más intensa. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al desplazarse, especialmente en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y temperaturas frescas. La población debe estar preparada para condiciones húmedas y ventosas, y se sugiere limitar actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.