El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 80%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 60% de posibilidades en las primeras horas, aumentando a un 90% en la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser persistentes, especialmente entre las 19:00 y 01:00, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de Tui que lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar tormentas aisladas.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes deban desplazarse, ya que las condiciones de la carretera podrían ser resbaladizas.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Los vientos del suroeste aportarán un toque de frescura, mientras que la alta humedad y la probabilidad de tormentas añaden un matiz de inestabilidad a la jornada. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.