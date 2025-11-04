El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 60% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Tomiño experimenten algunas lloviznas ligeras, especialmente durante la mañana.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento se mantendrá mayormente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 20 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas aisladas en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una atmósfera densa y fresca. Las lluvias escasas continuarán siendo una posibilidad, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.