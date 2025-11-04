El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 75% durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 70% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad durante las primeras horas del día y un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones. Las lluvias acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque el día será mayormente seco, no se descartan sorpresas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19 grados . La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas aisladas. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.