El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 60% entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría traer consigo ligeras lloviznas. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 14 grados, manteniéndose estable durante gran parte del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 60% y el 72%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 15 y 25 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 75% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 17 grados a las 18:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:21. La combinación de la alta humedad y el viento del sur podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 90% entre las 19:00 y la medianoche. Las temperaturas descenderán a 16 grados, y el cielo seguirá cubierto, lo que sugiere que será un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría.

En resumen, el tiempo en Silleda para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.