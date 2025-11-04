El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados . A primera hora, se registrarán 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en la tarde, y alcanzando un máximo de 19 grados hacia el final del día. Esta variación térmica, aunque moderada, contribuirá a una sensación de frescura, especialmente con la humedad relativa que se situará entre el 58% y el 82% a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 39 km/h en los momentos más intensos. Las rachas de viento podrían ser aún más fuertes, superando los 50 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución, ya que el viento puede ser un factor a considerar en la movilidad y en la seguridad de los espacios abiertos.

La probabilidad de tormentas es notable, alcanzando un 60% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. A medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, pero no se descartan chubascos intermitentes.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de lluvia escasa que podrían persistir hasta la noche. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.