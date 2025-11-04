El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% y descendiendo ligeramente a medida que avance el día.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la nubosidad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación será notable, con un 30% de posibilidades en las primeras horas, aumentando a un 70% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar un ambiente húmedo.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se prevé un 30% en las primeras horas, con un aumento a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la actividad eléctrica no se anticipa como un fenómeno significativo, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La tarde se presentará con temperaturas que se mantendrán en torno a los 19-20 grados , pero la sensación de frescor se verá acentuada por el viento. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 14 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lloviznas intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.