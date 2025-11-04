El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 80% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá humedad en el ambiente.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 77% en la madrugada y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 42 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avanza, el cielo seguirá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer más lluvias ligeras. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 19 grados, antes de descender nuevamente a 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:24, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Salceda de Caselas deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.