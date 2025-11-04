El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 2 mm en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 82% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de las 07:00, la intensidad de la lluvia disminuirá, aunque se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento podría contribuir a que las temperaturas se sientan un poco más frescas, así que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas y una probabilidad de tormenta que alcanzará el 70% entre las 19:00 y 01:00. Las temperaturas podrían llegar a un máximo de 19 grados , lo que ofrecerá un respiro temporal del frío matutino. Sin embargo, la posibilidad de lluvia persistente hará que sea prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La noche se presentará con un cielo igualmente cubierto, y aunque la lluvia será menos intensa, se mantendrá la posibilidad de chubascos ligeros. La temperatura descenderá a unos 16 grados , y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. En resumen, el día en Ribadumia será mayormente lluvioso y fresco, con un tiempo que invitará a buscar refugio en interiores y disfrutar de actividades más tranquilas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.