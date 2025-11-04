El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

El día de hoy, 4 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 75% en las primeras horas y alcanzará hasta un 95% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían dejar acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos momentos del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 15 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 17 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 50%. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la zona. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias intermitentes. En resumen, un día caracterizado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas agradables pero una sensación de humedad notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.