El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 60% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescor, especialmente en combinación con las rachas de viento que se prevén.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 47 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría intensificarse en la tarde, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco. Las condiciones del viento, junto con la alta humedad, podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 95% de probabilidad en las primeras horas del día y un 80% en la franja de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían ser intermitentes a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un 45% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían presentarse en forma de chubascos aislados.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se espera que las nubes comiencen a dispersarse. El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, ofrecerá temperaturas agradables para esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.