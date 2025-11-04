El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 de la tarde y la 1 de la noche. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 5 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 15 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se recupere ligeramente, alcanzando los 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 60% y el 90%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubosidad variable. En la mañana, se prevé que el cielo esté muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que haya breves momentos de claridad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 50% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 25% hacia la tarde.

Los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y vientos fuertes. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, así que es importante tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.