El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan alrededor de 0.1 mm, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es del 45% en la mañana, aumentando a un 90% en la tarde, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de que las lluvias sean más frecuentes en las horas de la tarde.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando del sur y suroeste. En las horas más activas del día, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% en la mañana y un 25% en la tarde, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar por completo. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de buscar refugio si las condiciones se deterioran.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado. Se aconseja a la población que esté preparada para un tiempo variable y que tome precauciones si planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.