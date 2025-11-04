El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 4 de noviembre

Hoy, 4 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 72% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la nubosidad persistente limitará la entrada de luz solar, lo que contribuirá a un ambiente gris y húmedo. La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 49 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su intensidad podrían contribuir a un ambiente inestable, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 50% durante la mañana y un 25% por la tarde.

A lo largo del día, la nubosidad se mantendrá, con momentos de poco nuboso en las horas intermedias, pero sin que esto implique una mejora significativa en las condiciones climáticas. La temperatura máxima podría alcanzar los 18 grados en las horas más cálidas, pero descenderá nuevamente al caer la tarde, cuando se espera que el cielo continúe cubierto y las temperaturas se sitúen alrededor de los 16 grados.

La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque no será el más soleado, ofrecerá un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región. Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas, ya que las lluvias podrían aparecer en cualquier momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-03T20:57:11.